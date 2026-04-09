Heidelberger Druck-Aktie fester: Vertrag von Vorstandschef Otto vorzeitig verlängert
Heidelberger-Druck-Chef Jürgen Otto soll den Konzern noch weitere Jahre führen.
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Der Aufsichtsrat habe Ottos Vertrag vorzeitig bis Ende Juli 2029 verlängert, teilte Heidelberger Druckmaschinenam Montag mit. Begrenzt werde die Laufzeit vom Erreichen der Altersgrenze. Zudem verlängerte das Gremium den Vertrag von Vertriebs- und Technologievorstand David Schmedding bis Ende Juni 2031. Mit den Verlängerungen will der Konzern nach eigenen Angaben die Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung sicherstellen.
Die Heidelberger Druck-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,95 Prozent auf 1,39 Euro.
/err/stw
HEIDELBERG (dpa-AFX)
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Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG