Sartorius-Aktie verliert: Vertrag von Vorstandsmitglied verlängert
Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmaausrüsters Sartorius hat beschlossen, den Vertrag von Vorstandsmitglied René Fáber um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2031 zu verlängern.
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Der 50-Jährige war im Januar 2019 in den Vorstand berufen worden. Dort ist er für die Sparte Bioprocess Solutions verantwortlich.
Die Sartorius-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,29 Prozent tiefer bei 169,00 Euro.
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