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Sartorius-Aktie verliert: Vertrag von Vorstandsmitglied verlängert

26.03.26 16:37 Uhr
Sartorius verlängert Vertrag von Vorstandsmitglied - Aktie in Rot | finanzen.net

Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmaausrüsters Sartorius hat beschlossen, den Vertrag von Vorstandsmitglied René Fáber um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2031 zu verlängern.

Werte in diesem Artikel
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Sartorius AG St.
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Der 50-Jährige war im Januar 2019 in den Vorstand berufen worden. Dort ist er für die Sparte Bioprocess Solutions verantwortlich.

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Die Sartorius-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,29 Prozent tiefer bei 169,00 Euro.

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Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
25.03.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
25.03.2026Sartorius vz OutperformBernstein Research
23.03.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
20.03.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
19.03.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
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20.03.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
19.03.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
18.03.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
23.03.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
18.03.2026Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
17.03.2026Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.03.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
06.03.2026Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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