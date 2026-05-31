DAX25.130 +0,1%Est506.047 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,2%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.485 -1,1%Euro1,1649 -0,1%Öl93,96 +2,1%Gold4.501 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Softbank, Berkshire, adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
DAX startet stabil in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick DAX startet stabil in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kontinuität

Vonovia-Aktie etwas leichter: Vorstand Arnd Fittkau bleibt bis 2030

01.06.26 11:59 Uhr
Vonovia-Aktie im Minus: Arnd Fittkau bleibt Vorstand | finanzen.net

Vonovia bindet Vorstand Arnd Fittkau länger an sich. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vertrag des Chief Rental Officers vorzeitig mit Wirkung zum 1. Juni 2027 um drei Jahre bis 31. Mai 2030 verlängert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
21,36 EUR -0,08 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Damit will Vonovia auf Kontinuität im operativen Vermietungsgeschäft setzen und frühzeitig Klarheit über die weitere Besetzung des Vorstands schaffen.

"Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung sichern wir Kontinuität in einem zentralen Vorstandsressort", sagte Aufsichtsratsvorsitzende Clara Streit. Fittkau stehe seit vielen Jahren für eine verlässliche Bewirtschaftung des Wohnungsbestands und sorge mit seinem Team mit großem Engagement für hohe Kundenzufriedenheit und niedrige Leerstandsquoten.

Arnd Fittkau ist seit Mai 2019 im Vorstand des Bochumer Wohnungsunternehmens und verantwortet als Chief Rental Officer die Bewirtschaftung des bundesweiten Immobilienbestands.

Die Vonovia-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,33 Prozent auf 21,36 Euro.

DJG/uxd/ros

DOW JONES

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
10:16Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026Vonovia SE Market-PerformBernstein Research
08.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:16Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
07.05.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Vonovia SE Market-PerformBernstein Research
08.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
05.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
30.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
20.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
31.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen