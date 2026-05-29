Kontinuität

Vonovia bindet Vorstand Arnd Fittkau länger an sich. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vertrag des Chief Rental Officers vorzeitig mit Wirkung zum 1. Juni 2027 um drei Jahre bis 31. Mai 2030 verlängert.

Damit will Vonovia auf Kontinuität im operativen Vermietungsgeschäft setzen und frühzeitig Klarheit über die weitere Besetzung des Vorstands schaffen.

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"Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung sichern wir Kontinuität in einem zentralen Vorstandsressort", sagte Aufsichtsratsvorsitzende Clara Streit. Fittkau stehe seit vielen Jahren für eine verlässliche Bewirtschaftung des Wohnungsbestands und sorge mit seinem Team mit großem Engagement für hohe Kundenzufriedenheit und niedrige Leerstandsquoten.

Arnd Fittkau ist seit Mai 2019 im Vorstand des Bochumer Wohnungsunternehmens und verantwortet als Chief Rental Officer die Bewirtschaftung des bundesweiten Immobilienbestands.

Die Vonovia-Aktie verliert via XETRA zeitweise 1,91 Prozent auf 21,02 Euro.

DJG/uxd/ros

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