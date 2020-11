Kontrolleure decken unappetitliche Missstände auf

BERLIN (dpa-AFX) - Lebensmittelkontrolleure haben im vergangenen Jahr wieder verschiedene Missstände in der Lebensmittelbranche festgestellt. Das teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am Dienstag in Berlin mit. So vergaßen Mitarbeiter in 41 Prozent der kontrollierten Eisdielen und Cafés, Geräte zum Aufschlagen der Sahne nach der Desinfektion mit Wasser nachzuspülen. "Die Gefahr besteht, dass sich in der Maschine noch Reste von Desinfektionsmittel befinden, die beim nächsten Betrieb in die Sahne übergehen können", sagte Michael Kühne von der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz.

Desinfektionsmittel in bedenklichem Maß wurde in Pangasius-Fischfilets nachgewiesen. Außerdem bemängelten die Kontrolleure Oregano-Proben, die häufig mit billigeren Pflanzenresten wie Olivenblättern gestreckt wurden. "Lebensmittelbetrug kennt viele Formen. Eine davon kann die Verunreinigung von Gewürzen mit fremden Pflanzenteilen sein", so das BVL. Gesundheitlich bedenklich: Hackfleisch-Proben, in denen häufig E.coli-Bakterien nachgewiesen wurden./anj/DP/eas