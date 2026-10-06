DAX 25.400 +0,6%ESt50 6.274 +0,5%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,59 -1,2%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.513 +0,1%Euro 1,1261 +0,3%Öl 97,5 -2,8%Gold 4.170 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Kontrollgremium-Chef: Werden Geheimnisverrat nicht dulden

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Festnahme des früheren BND-Chefs August Hanning findet der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Marc Henrichmann, deutliche Worte. "Wir werden Geheimnisverrat nicht dulden", sagte der CDU-Politiker dem Portal "The Pioneer". Der Staat sende hier ein "wichtiges Signal nach außen sowie nach innen: Die Arbeit mit geheimen Informationen ist eine Frage der nationalen Sicherheit und kein Bagatelldelikt". Wer sich mit den Feinden der freiheitlichen Demokratie verbünde, bleibe nicht unentdeckt.

Werbung

Eine umfassende Aufklärung fordert sein Parteikollege Günter Krings. Die Vorwürfe müssten lückenlos aufgeklärt werden, sagte der Unionsfraktionsvize der "Rheinischen Post". "Ich gehe natürlich auch davon aus, dass sich das Parlamentarische Kontrollgremium zeitnah mit dem Fall befasst." Alleine der Verdacht sei schädlich für das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden.

Hanning leitete den Bundesnachrichtendienst von 1998 bis 2005. Am Morgen war er unter Spionageverdacht festgenommen worden./thn/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.