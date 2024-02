Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Zum Vortag unverändert notierte die Kontron-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 21,58 EUR.

Mit einem Kurs von 21,58 EUR zeigte sich die Kontron-Aktie im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 21,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 21,58 EUR. Mit einem Wert von 21,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.515 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.04.2023 bei 16,64 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 29,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,00 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

