Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 22,90 EUR.

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 22,90 EUR. Bei 23,14 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,68 EUR. Bisher wurden heute 164.670 Kontron-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,16 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 12,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit Abgaben von 33,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,743 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Kontron ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,72 Prozent auf 477,14 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,02 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

