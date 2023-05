Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Kontron 17,50 EUR

0,11% Charts

News

Analysen

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 17,53 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 17,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 111.858 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,08 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,70 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,04 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,88 EUR.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 02.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Kontron.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Kontron-Aktie ein

So stuften die Analysten die Kontron-Aktie im vergangenen Monat ein

Kontron-Aktie deutlich im Aufwind: Kontron will Profitabilität merklich erhöhen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

Bildquellen: Kontron AG