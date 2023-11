Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron steigt am Nachmittag

Blick auf Kontron-Kurs

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 19,48 EUR. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 19,51 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 54.568 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,16 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 7,94 Prozent niedriger. Bei 13,73 EUR fiel das Papier am 02.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 41,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 27,50 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

