Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 20,92 EUR ab.

Die Kontron-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 20,92 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,76 EUR nach. Bei 21,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 67.974 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 8,60 Prozent zulegen. Am 02.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,49 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 27,50 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Kontron.

