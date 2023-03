Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron am Vormittag mit Kursabschlägen

GO

Heute im Fokus

Inflation bleibt hoch: DAX tiefer -- Wall Street uneins -- Tesla will E-Auto-Preise halbieren -- Merck erhöht Dividende -- Evonik erwartet Gewinnrückgang -- Covestro, Salesforce im Fokus

Euroraum-Inflation sinkt weniger deutlich als erwartet - Kernrate nimmt sogar zu. Deutsche Bank hat Kohle-Richtlinien gestrafft. Berenberg senkt Kursziel für PUMA. KION verzeichnet Gewinneinbruch. MorphoSys stellt präklinische Forschung ein. Vertrag von Lufthansa-CEO Spohr verlängert. GFT mit Umsatzsteigerung. Apple kündigt weitere Milliardeninvestition in Münchner Chip-Zentrum an. Plug Power bleibt in den roten Zahlen.