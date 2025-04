Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Mittag nach

Blick auf Kontron-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 22,28 EUR ab.

Die Kontron-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 22,28 EUR abwärts. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 22,08 EUR. Bei 22,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 101.754 Kontron-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,00 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,743 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 477,14 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 365,02 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,86 EUR je Aktie aus.

