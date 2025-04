Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Kontron im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 22,34 EUR abwärts.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 22,34 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 22,06 EUR. Bei 22,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 141.481 Kontron-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 26,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,10 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,743 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 27.03.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,72 Prozent auf 477,14 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 365,02 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

