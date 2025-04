Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Kontron im Blick

Die Aktie von Kontron hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kontron-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 22,72 EUR.

Die Kontron-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,72 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Kontron-Aktie bei 22,78 EUR. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 22,66 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.042 Kontron-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,16 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 15,14 Prozent zulegen. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,743 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Kontron ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 477,14 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 365,02 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,86 EUR fest.

