Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Mittag ab

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 19,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 19,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 19,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,42 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 27.239 Aktien.

Bei 20,28 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,54 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,25 EUR je Kontron-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Kontron am 03.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 07.11.2024.

