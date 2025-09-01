Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 24,12 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 24,12 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 24,10 EUR. Bei 24,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 43.792 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 59,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,98 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

