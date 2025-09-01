DAX23.508 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,47 +1,4%Dow45.033 -1,1%Nas21.067 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,84 +1,0%Gold3.514 +1,1%
Fokus auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Nachmittag tiefer

02.09.25 16:09 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 24,18 EUR.

Kontron
24,08 EUR -0,64 EUR -2,59%
Aktien
Kontron
24,08 EUR -0,64 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 24,18 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 23,80 EUR. Bei 24,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 84.726 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 19,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,808 EUR. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 423,83 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 395,70 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Bildquellen: Kontron AG

