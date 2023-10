Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 18,46 EUR.

Um 09:02 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 18,46 EUR zu. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,53 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,42 EUR. Bisher wurden heute 4.347 Kontron-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2023 bei 21,16 EUR. 14,63 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,73 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 25,62 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die Kontron-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Kontron am 03.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

