Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagmittag im Aufwind
Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 27,08 EUR.
Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 27,08 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 27,24 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 38.312 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 6,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 78,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,850 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.
Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,70 Mio. EUR – eine Minderung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 423,83 Mio. EUR eingefahren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 05.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Kontron die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|19.06.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.05.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.04.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|13.04.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|20.03.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
