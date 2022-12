Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Kontron 16,19 EUR

Um 04:22 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 16,20 EUR nach oben. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,25 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,89 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.896 Stück gehandelt.

Am 02.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 20,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 21,74 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 11,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,25 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 30.03.2023 terminiert.

