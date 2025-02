Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 19,00 EUR.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 19,00 EUR. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 18,72 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,89 EUR. Zuletzt wechselten 182.460 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 18,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,26 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,684 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.11.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 300,04 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 427,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

