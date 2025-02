Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Kontron

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 19,02 EUR ab.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 19,02 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,72 EUR nach. Bei 18,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 49.468 Stück.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,44 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,15 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,35 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,684 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Am 06.11.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 427,74 Mio. EUR gegenüber 300,04 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,48 EUR je Aktie.

