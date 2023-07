Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kontron zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 18,17 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 18,17 EUR. Bei 18,58 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 18,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 31.952 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 20,08 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,51 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 13,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 28,23 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,13 EUR.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

