Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Mittwochmittag

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 24,04 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 24,04 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 24,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 85.588 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 395,70 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umsetzen können.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

