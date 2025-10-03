DAX24.402 -0,1%Est505.649 +0,1%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1736 +0,1%Öl64,51 +0,3%Gold3.859 +0,1%
Aktienkurs aktuell

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Kurseinbußen

03.10.25 12:07 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 26,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
26,56 EUR -0,04 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 26,60 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 26,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,00 EUR. Zuletzt wechselten 36.055 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 9,02 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,850 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,97 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
