Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die Aktie von Kontron hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Kontron-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 20,20 EUR.

Bei der Kontron-Aktie ließ sich um 09:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 20,20 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,20 EUR aus. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 20,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 618 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.11.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 12,48 Prozent zulegen. Bei 15,74 EUR fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,08 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 27,50 EUR angegeben.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Kontron am 28.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

