Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 19,35 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 19,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Kontron-Aktie bei 19,35 EUR. Bei 19,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 5.592 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 15,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Mit Abgaben von 21,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,684 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 427,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,04 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

