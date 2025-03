Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 21,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 21,00 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,86 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 111.062 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 22,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,86 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,86 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,674 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 427,74 Mio. EUR gegenüber 300,04 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Kontron am 27.03.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,47 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start Gewinne im TecDAX

So stuften die Analysten die Kontron-Aktie im vergangenen Monat ein

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag leichter