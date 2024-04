Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagvormittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Kontron-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 20,68 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Kontron-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:00 Uhr bei 20,68 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,68 EUR an. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 20,64 EUR. Bei 20,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.680 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 12,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2023 (16,64 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 19,54 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,657 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,00 EUR für die Kontron-Aktie.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Kontron am 03.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

