Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kontron. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 21,66 EUR.

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,3 Prozent auf 21,66 EUR nach. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 21,40 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 118.816 Kontron-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 26,16 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 17,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Abschläge von 30,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,743 EUR je Kontron-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 27.03.2025 vor. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 477,14 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 365,02 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Kontron am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

