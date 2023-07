Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagnachmittag auf Höhenflug

Kontron im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,7 Prozent auf 19,34 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 19,34 EUR zu. Die Kontron-Aktie legte bis auf 19,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 18,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 129.499 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,08 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Bei 13,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 32,57 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 27,25 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

