Kontron Aktie News: Kontron am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 14,59 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 14,30 EUR. Bei 15,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 38.706 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,94 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,06 Prozent. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,22 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 26,75 EUR.

Am 05.11.2020 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.09.2020 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 297,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2023 dürfte Kontron die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

