So entwickelt sich Kontron

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagmittag freundlich

04.09.25 12:05 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 23,94 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
24,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:39 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 23,94 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,02 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 23,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 44.597 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,72 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,808 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,98 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
