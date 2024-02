Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Kontron-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 21,38 EUR.

Die Kontron-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 21,38 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 21,40 EUR. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,30 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.559 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,07 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 21.04.2023 auf bis zu 16,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,17 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,00 EUR.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

