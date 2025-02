Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Kontron hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Kontron-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 19,15 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Kontron-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 19,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 19,19 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 19,04 EUR. Bei 19,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.972 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 22,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,18 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,89 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,684 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Kontron veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent auf 427,74 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 300,04 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Kontron am 27.03.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

