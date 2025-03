Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Mittwochnachmittag kräftig

So bewegt sich Kontron

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 15,2 Prozent auf 23,66 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 15,2 Prozent auf 23,66 EUR zu. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,84 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 716.783 Kontron-Aktien.

Bei 23,84 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 56,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,674 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427,74 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 300,04 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,47 EUR je Aktie.

