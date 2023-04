Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Kontron 18,95 EUR

-1,15% Charts

News

Analysen

Um 15:49 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 18,77 EUR ab. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,70 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 20.663 Stück.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 6,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 43,94 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,88 EUR aus.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

So stuften die Analysten die Kontron-Aktie im vergangenen Monat ein

Kontron-Aktie deutlich im Aufwind: Kontron will Profitabilität merklich erhöhen

So stuften die Analysten die Kontron-Aktie im vergangenen Monat ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

Bildquellen: Kontron AG