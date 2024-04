Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron bricht am Mittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,9 Prozent auf 19,17 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,9 Prozent auf 19,17 EUR ab. Die Kontron-Aktie sank bis auf 18,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 280.330 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,65 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,64 EUR am 22.04.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 13,20 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,657 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 28,00 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

