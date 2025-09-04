Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag fester
Die Aktie von Kontron zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 24,34 EUR nach oben.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 24,34 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 24,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.175 Kontron-Aktien umgesetzt.
Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 19,15 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 60,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Kontron
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|19.06.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
