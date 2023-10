Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zieht am Vormittag an

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 18,41 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 18,41 EUR. Die Kontron-Aktie legte bis auf 18,41 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 18,30 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 738 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,16 EUR erreichte der Titel am 07.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 14,94 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,73 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,42 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,50 EUR an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Kontron am 03.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 07.11.2024.

