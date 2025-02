Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 19,81 EUR zu. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,02 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 163.798 Kontron-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 22,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,52 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,684 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 06.11.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 427,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kontron-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

