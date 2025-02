Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Kontron zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 19,47 EUR zu.

Um 09:03 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 19,47 EUR. Bei 19,51 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 19,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 4.026 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 22,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 13,24 Prozent niedriger. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 22,19 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,684 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.11.2024. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 300,04 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 427,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

