Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 23,80 EUR nach.

Um 11:45 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,80 EUR ab. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,72 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 178.476 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 3,36 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 36,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,674 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 300,04 Mio. EUR eingefahren.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

