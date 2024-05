Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit roten Vorzeichen

Kontron im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 18,75 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 18,75 EUR. Bei 18,54 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,25 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.180 Stück gehandelt.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 24,37 Prozent wieder erreichen. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 17,14 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 8,59 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,500 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 03.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 356,11 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

