Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagvormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Kontron

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 19,19 EUR.

Die Kontron-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 19,19 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 19,14 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.769 Kontron-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,32 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,52 Prozent. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 10,68 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,686 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,00 EUR aus.

Am 03.05.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 356,11 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 277,67 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

