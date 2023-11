Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Montagmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 20,60 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 20,60 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,00 EUR an. Bei 20,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 91.852 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,18 EUR an. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 2,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (13,85 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 32,77 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,50 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie im Plus: Kontron zieht Gewinnprognose an

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX notiert im Plus

Gewinne in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start zu