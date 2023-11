Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 20,46 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 20,46 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 21,00 EUR. Bei 20,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 124.207 Aktien.

Am 03.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,18 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 3,52 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,85 EUR ab. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 47,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50 EUR an.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Kontron die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

