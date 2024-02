Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von Kontron zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 21,92 EUR.

Um 11:43 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 21,92 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,20 EUR aus. Bei 21,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 44.809 Kontron-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 28,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Kontron am 28.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

