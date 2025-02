Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag stärker

So entwickelt sich Kontron

Die Aktie von Kontron zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 19,92 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 19,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 19,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.294 Kontron-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 22,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,95 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,684 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 06.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 427,74 Mio. EUR – ein Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

